Con le gare di Coppa Italia ormai in archivio, torna in campo la Serie A per disputare le partite della prima giornata dopo il giro di boa. Tre gli anticipi sabato, a cominciare da una Lazio che scenderà in campo per migliorare il proprio record di vittorie consecutive ormai a doppia cifra. All’Olimpico, alle 15, ospita la Sampdoria e il pronostico è a senso unico: basso l’1 a 1,40, con l’X a 4,85 e con il 2 a 7,25. Particolarmente popolari le quote della doppia chance 1X a 1,08 e 12 a 1,17 ma X2 a 2,90. Per gli esiti 1X2 al 45° moltiplica per 1,85 l’1, per 2,55 l’X e per 6,50 il 2.