Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A torna in campo oggi con gli ultimi sei incontri. Dopo il lunch match fra Lazio e Spal, nel pomeriggio sono in programma quattro partite: alle 15 Chievo-Sassuolo, Parma-Frosinone e Sampdoria-Torino. Alle 18, invece, scendono in campo Bologna e Atalanta. Chiude la giornata, alle 20.30, il posticipo fra Udinese e Milan.