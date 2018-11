Nel lunch match dell'11esima giornata di Serie A, la Lazio ospita la Spal all'Olimpico. Entrambe le squadre sono reduci da pesanti sconfitte nel turno precedente (Lazio-Inter 0-3, Spal-Frosinone 0-3) e sono in cerca di riscatto. Nella scorsa stagione, la Spal a Roma bloccò la Lazio sullo 0-0, mentre a Ferrara i capitolini si imposero per 5-2. Oggi tutti in campo alle 12.30, arbitra Guida.(3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile(3-5-2): Milinkovic-Savic; Felipe, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Everton Luiz, Costa; Petagna, Antenucci.Nella stagione 2018-19,in esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.