Tre giornate al termine della stagione regolare e in Serie B la lotta per i playoff rimane apertissima. Potenzialmente fino all’Entella, attualmente in undicesima posizione, ci sono nove squadre in lizza per agganciare la post season. Il big match di domani sera va in scena all’Arechi di Salerno dove i padroni di casa, settimi a 51 punti, ricevono l’Empoli, nono a tre lunghezze. I toscani sono reduci da due sconfitte consecutivi e così i betting analyst vedono favoriti i granata dati vincenti a 2,45 contro il 3,00 con cui sono offerti gli ospiti, con il pareggio in quota a 3,10. Le due squadre, spiega Agipronews, viaggiano sul filo dell’equilibrio in ambito di gol così l’Under, 1,83, si fa preferire leggermente all’Over, 1,93. In questa ottica, occhio all’1-0 in favore dell’una o dell’altra: quello della Salernitana, già uscito tre volte all’Arechi, si gioca a 8,50 mentre quello per l’Empoli è dato a 9,50. Scende invece la quota se si dovesse bissare il risultato dell’andata, 1-1: il risultato è in lavagna a 6,10.