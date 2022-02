Sarà una sfida tra due delle principali candidate alla promozione diretta a chiudere il programma della 22esima giornata di Serie B. Al Via del Mare si sfidano Lecce e Benevento, due squadre reduci da momenti di forma diametralmente opposti. I padroni di casa hanno messo a segno 7 punti nelle prime tre gare del 2022, mentre i campani cercano ancora il primo successo nel nuovo anno. Compito molto difficile per Insigne e compagni anche nella gara di domenica, dove secondo gli esperti i favori del pronostico sorridono ai ragazzi di mister Baroni, ex del match, offerti in quota a 2,05 e scelti anche dal 46% degli scommettitori. Sale a 3,30 il segno «X» mentre vale 3,70 il colpo esterno delle “Streghe”, fermo al 25% delle preferenze. I numeri di due tra i migliori attacchi del campionato (35 gol per il Lecce, primo nella graduatoria, 33 reti per il Benevento) portano avanti il Goal a 1,73 nei confronti del No Goal proposto a 1,99. Occhi puntati sul bomber dei padroni di casa Massimo Coda, altro ex del match: un timbro del secondo della classifica capocannonieri vale 2,30 volte la posta. In testa alla classifica marcatori c'è ancora Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, ora fuori dal progetto e rimpiazzato al centro dell’attacco Francesco Forte. Il primo gol con la nuova maglia dell’ex Venezia si gioca a 3,40.