Serie B, per i bookie Sassuolo e Pisa sono già promosse: in quota terzo posto è lotta aperta

Getty Images

I primi due posti che valgono il passaggio insembrano essere già stati assegnatisono in fuga: i neroverdi sbancano Salerno e volano a 49 punti in classifica. I ragazzi di mister Inzaghi battono la Carrarese nel derby toscano, ottengono la terza vittoria consecutiva e inseguono a 46. Per gli esperti, il Sassuolo - forte anche dei tre punti di vantaggio - parte in vantaggio nella lotta al primo posto, in lavagna a 1,20, in discesa rispetto a una settimana fa, quando valeva 1,30. La vetta per i toscani è invece offerta a 3,50, leggermente in calo rispetto a sette giorni fa (3,75).

Più staccate le inseguitrici. Loterzo in classifica non vince da tre partite e vede allungarsi a 7 i punti di distacco dal Pisa: la quota promozione è in lavagna a 3. Rimane identico a 3,50 il salto di categoria per la Cremonese, così come quello del Bari (a 5), mentre è offerto a 4,50 il Palermo. Chiudono il Catanzaro a 6 e a 6,50 la neopromossa Juve Stabia.