La Serie C rende note le date per i playoff e i playout, che prenderanno il via il 30 giugno. Questo il calendario della fase finale, che vedrà impegnate :



PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020*

2° Turno – Gara unica DOMENICA 05 LUGLIO 2020



FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara unica GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2020

2° Turno – Gara unica LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020



FINAL FOUR

Semifinali – Gara unica VENERDI’ 17 LUGLIO 2020

Finale – Gara unica MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020



* la gara del 1° Turno della Fase Play Off del Girone che vedrà coinvolta la società perdente la Finale di Coppa Italia Serie C, sarà

programmata il giorno mercoledì 01 Luglio 2020.



PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 27 GIUGNO 2020

Gara di Ritorno MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020