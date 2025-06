Serie C, i verdetti della Covisoc: l'Inter U23 prende il posto della SPAL. Riammesse Pro Patria e Caldiero Terme

Sono arrivati oggi i responsi dellain merito alle domande di iscrizione ai campionati professionistici per la stagione 2025/26. Le criticità maggiori erano rivolte allacon Pro Patria, Caldiero Terme, Inter U23, Ravenna, Union Clodiense, Milan Futuro e Reggina alla finestra in cerca di spiragli per rientrare tra le 60 squadre ammesse in categoria.Se una o più squadre non riescono a iscriversi, si procede per; qualora una società non presenti domanda, come è stato il caso Lucchese e Brescia, si procede con la riammissione di uno dei club che la scorsa stagione ha partecipato ed è retrocesso al termine del campionato di Serie C, mentre se delle società presentano domanda incompleta (o errata) si procede con i ripescaggi, che prevedono una graduatori stilata dai regolamenti federali con, nell'ordine, l'inserimento nell'organico venturo di una formazione U23, di una compagine proveniente dalla Serie D e di una dallo scorso campionato di Serie C.

Sono state. Ne consegue la, mentre la ripescata, secondo graduatoria, è, che, ironia della sorte, aveva mantenuto la categoria proprio battendo ilai playout.. Le società bocciate hanno tempo entro il 17 giugno per presentare il ricorso che la Covisoc inoltrerà alla FIGC, che delibererà il tutto nel Consiglio Federale del 19.