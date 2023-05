Cinque gol in quattro partite. È stata la tensione a dominare i match di andata del secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Lo spettacolo si è visto solo all'Adriatico di Pescara, con gli abruzzesi capaci di vincere in dieci uomini (e con un rigore sbagliato da Lescano, poi espulso), nel segno di Merola e Aloi. Ottimo risultato pure per il Foggia: steso il Crotone allo Zaccheria. Vittoria di misura anche per il Pordenone sul Lecco nel segno di Burrai. Si deciderà tutto al ritorno, come pure tra Vicenza-Cesena, unico match rimasto fermo sullo 0-0. Appuntamento per mercoledì 31 maggio alle ore 20,30. Di seguito tutti i risultati della serata:



Foggia-Crotone 1-0 65’ Peralta

Vicenza-Cesena 0-0

Lecco-Pordenone 0-1 86' Burrai

Pescara-Virtus Entella 2-1 7’ Corbari (V), 65’ Merola (P), 74’ Aloi (P)