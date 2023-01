Parte Weston McKennie, non arriva nessuno. La Juve è nella bufera, la squadra si sta facendo travolgere. Il mercato potrebbe aiutare, ma non è stato fatto. Così l'unico colpo del club bianconero sul finire della sessione invernale è quello che porterà il baby Di Biase dalla Pistoiese (serie D) alla Next Gen, tra sei mesi. Colpo che poi è anche il primo dell'era Calvo-Manna post inibizione di Cherubini.