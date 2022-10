Mykhaylo Mudryk è uno dei profili più seguiti d'Europa in casa Shakhtar Donetsk. L'esterno offensivo ucraino piace molto in Italia alla Juventus, ma i bianconeri non sono gli unici. Secondo il The Sun, ci sono anche tanti club inglesi sul classe 2001, ma in pole position c'è il Nizza pronto ad un affondo già per gennaio.