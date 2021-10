Bruno, attaccante dello Sheriff, parla a la Gazzetta dello Sport, raccontando la sua storia in vista della sfida di questa sera contro l'Inter: "Ero scaricatore e in una società di pulizie, mi allenavo per strada da solo alle 7 di mattina. Nel 2015 il mio amico Caio, ora mio agente, mi invitò a un torneo e lì mi prese l'Austria Lustenau: mi pagavano 500 euro al mese. I miei idoli Ronaldinho, Henry, Ronaldo, Messi. E questo è il momento più bello della mia vita".