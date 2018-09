La Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato a Carlo Ancelotti durante il match contro la Fiorentina: "Valutazioni che l’hanno spinto ad alzare la voce in un paio di occasioni, sabato sera, quando la squadra non riusciva a ritrovarsi. «Ma siete ancora in spiaggia?!», ha urlato il tecnico per scuotere i giocatori. Certo, il Napoli schierato col 4-4-2, contro la Fiorentina, è stato davvero una sorpresa. Così come vedere Lorenzo Insigne giocare in posizione centrale, perché in quel modo ha potuto agire più vicino all’area avversaria. Oppure, constatare con un uomo in più a centrocampo, anche Marek Hamsik ha potuto muoversi con scioltezza avendogli assicurato il tecnico una maggiore copertura. Insomma, un insieme di novità che non resteranno tali per il futuro: capiterà in altre occasioni di vedere il Napoli schierato con un modulo alternativo al 4-3-3, schema basilare".