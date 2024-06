Simone Pepe racconta Conte a CM: "Ti convinceva sempre che aveva ragione lui"

Getty Images

Antonio Conte è l'allenatore ideale per vincere subito. Ci è riuscito al Chelsea, all'Inter, alla Juventus. E ci proverà anche al Napoli, che qualche giorno fa l'ha ufficializzato come nuovo allenatore: "". L'ex attaccante, oggi procuratore, ha giocato nella Juve di Conte dal 2011 al 2014. Tre anni e tre scudetti: "Dal primo giorno abbiamo percepito grande sicurezza, ce l'ha trasmessa fin da subito; oltre alla voglia di ripartire per vincere".

"Da qualche parte doveva ripartire, mi aspettavo che il Milan facesse un passo avanti per prenderlo"."Sì, il Napoli ha fatto un affare. I risultati degli ultimi anni parlano per lui. E' andato alla Juventus e ha vinto, idem al Chelsea e all'Inter. Il Napoli si è ritrovato in una situazione particolare dopo lo scudetto, penso abbia fatto la scelta giusta puntando su Conte"."Non credo ci sia il rischio di contrasti, perché penso che dopo le ultime difficoltà della squadra il presidente darà carta bianca all'allenatore. In più c'è Manna, un direttore di spessore ha fatto grandi cose e rappresenta un valore aggiunto".

"E' un allenatore vincente, ma è chiaro che bisogna mettergli a disposizione una squadra all'altezza"."Assolutamente sì, ma è giusto che sia così. Se vuoi essere il migliore, avere giocatori migliori, devi preparare ogni aspetto: Antonio crea delle macchine da guerra, sia a livello fisico che mentalmente"."Un grande sacrificio fisico, però poi in partita volavamo. Io sono sempre stato un giocatore che ha corso molto, ma con lui ho lavorato sull'aspetto fisico scoprendo di avere ampio margine di miglioramento".

"Sì, capitava. Quando analizzavamo le partite al video lui era aperto al confronto, mi diceva sempre 'dimmi quello che pensi'. E io rispondevo sinceramente, se non ero d'accordo su un suo concetto glielo dicevo. Lui mi spiegava il perché era come diceva, e alla fine mi rendevo conto che aveva sempre ragione"."Io ero uno di quei giocatori che prima della partita non ascoltava la musica, così giravo per lo spogliatoio come facevano anche Buffon e Pirlo. E capitava che parlassimo prima di una partita. Quando Conte mi vedeva mi diceva 'Ricordati che loro sono campioni che accendono e spengono l'interruttore come vogliono, te no. A me va bene che parli con Gigi e Andrea, ma non farmi arrabbiare in campo".