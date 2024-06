Getty Images

Sinner tifa Italia a Euro 2024: "Non mi perdo una partita della Nazionale. Se battiamo la Spagna scrivo ad Alcaraz? Non lo farei mai, forse..."

Jannik Sinner è impegnato al torneo di Halle in Germania. Dopo aver superato al primo turno l'olandese Tallon Griekspoor (battuto in rimonta per 2 set a 1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2) domattina il nuovo numero 1 al mondo sfida l'ungherese Fabian Marozsan.

Sempre in Germania domani, ma in serata a Gelsenkirchen, l'Italia di Spalletti scende in campo contro la Spagna nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024.



Il tennista italiano ha dichiarato: "Adoro il calcio, ci ho giocato da piccolo - le parole di Sinner -. Non mi perderò una partita della Nazionale agli Europei, ma le guarderò in tv da solo perché ci tengo troppo e in questi casi ho assolutamente bisogno del mio spazio. L'Italia ha una squadra molto giovane, quest'anno ho avuto l'onore di assistere ad alcuni allenamenti a Miami negli Stati Uniti. Speriamo di poter fare bene, comunque sarà emozionante. Se vinceremo contro la Spagna scriverò un messaggio a Carlos Alcaraz? No, non lo farei mai... forse".