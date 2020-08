I numeri nel calcio non dicono sempre tutto: lo dimostrano quelli di, che nel campionato appena concluso ha incassato 64 gol in 36 partite giocate. Una statistica che potrebbe far pensare a una stagione sottotono da parte del portiere che, invece, ha avuto un rendimento ben al di sopra della sufficienza dando una grande mano (o in questo caso entrambe le mani) al suoper raggiungere la salvezza. L’estremo difensore sardo ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori nel suo ruolo e ora può diventare un’occasione per diverse società:Negli ultimi mesial punto che, a oggi, sembra impossibile un riavvicinamento tra le parti. Una volta ottenuta l’aritmetica salvezza il portiere, in accordo anche con il tecnico, ha preferito non scendere in campo nelle partite contro, lasciando spazio prima ae poi ad. Le cause che hanno portato allo strappo tra Sirigu e in particolare il presidentesembrerebbero da ricercare in una serie di aspettative non rispettate e nel “caso” del taglio agli stipendi durante il lockdown.- In serie A gli estimatori di Sirigu non mancano:l’ha sempre seguito a distanza ma, oltre che a, anche nella Capitale c’è chi ammira l’estremo difensore del Torino.potrebbe lasciare lae, se la cessione dello spagnolo dovesse effettivamente concretizzarsi, le quotazioni di Sirigu potrebbero salire. D’altronde il portiere in uscita dalla società granata rappresenta realmente un’occasione da non lasciarsi sfuggire.