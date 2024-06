GETTY

Skriniar criptico sul futuro: "Tornare in Italia? Mai dire mai..."

Redazione CM

48 minuti fa

1

Milan Skriniar non chiude alle voci di mercato, anzi. Il difensore del Psg ha parlato del suo futuro nel post partita di Slovacchia-Ucraina, dove i suoi hanno perso per 2 a 1 ma restando ancora in ballo per il passaggio agli ottavi di finale degli Europei. Lo ha fatto ai microfoni di Sportitalia.



LE PAROLE - Alle domande dei cronisti presenti a Dusseldorf, l'ex Inter, tra il serio e il faceto, ha risposto così. "Io mai più in Serie A? Mai dire mai... nessuno lo può dire".



LA CARRIERA IN ITALIA - Classe 1995, lo slovacco è arrivato in Italia nel 2016, alla Sampdoria. Dopo un anno, è passato all'Inter con cui ha disputato 6 stagioni: alla fine del suo contratto, ha lasciato i nerazzurri da parametro zero e si è accasato al Psg. In Francia ha vissuto una stagione, la sua prima, tra alti e bassi con infortuni e tanta panchina