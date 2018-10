Altre dichiarazioni di, dopo quelle sul caso in nazionale. Il difensore dell’Inter a ESPN ha così parlato del suo futuro e non solo: “Sono felice a Milano, è una città fantastica. Anche quando i miei genitori o i miei amici vengono qui, ci guardiamo intorno e sono felice e rilassato. Poi quando anche i risultati vanno bene, è ancora meglio., ma non so perché queste ci siano continuamente queste voci. Anche se è uno degli allenatori più famosi, più bravi e più grandi del mondo, non è qualcosa a cui penso, perché gioco per l'Inter e sono felice qui".- “È fantastica, è la prima volta che la gioco e sono felice di poterlo fare con l’Inter. La nostra prima partita è stata incredibile, abbiamo segnato al 95′.Penso fosse importante per i tifosi, anche perché l’Inter mancava in Champions da tanti anni. Abbiamo vinto le prime due partite, quindi direi che è fantastico.Sarà importante sia per noi che per loro. Entrambe abbiamo sei punti, quindi andiamo al Camp Nou e vediamo cosa succede. Vogliamo dimostrare che possiamo difenderci e giocare bene. Se porteremo via punti sarà molto positivo.Dobbiamo pensare partita dopo partita, poi vedremo cosa riusciremo a fare. Prima giocavamo bene, ma non stavamo segnando e raccogliendo punti. Forse ci siamo sbloccati anche grazie alla vittoria sul Tottenham, è stata importante".