Milan Skriniar non è più quello dello scorso anno, il suo rendimento è nettamente al di sotto rispetto alla passata stagione e il passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre sembra esserne la principale causa. L’Inter ne ha pagato le conseguenze con i gravissimi errori contro la Juventus (andata e ritorno) e contro la Fiorentina, ma in altre occasioni è stato tutt’altro che perfetto. Errori che hanno ovviamente notato anche negli uffici di viale della Liberazione, dove sanno che l’ex Sampdoria rappresenta un asset importante per la società nerazzurra.



MISSIONE RECUPERO - Ecco perché Ausilio e Marotta continuano a difenderlo. La stima verso Skriniar è immutata e solo un’offerta indecente potrebbe convincere l’Inter a riflettere sulla proposta. Ma quanto vale l’ex Sampdoria per i nerazzurri? Tra i 70 e gli 80 milioni di euro, questa la somma che potrebbe spingere gli uomini mercato dell’Inter a considerare vie non ancora prese in considerazione ad oggi. Anzi, al momento attuale la missione della dirigenza e quella di Conte è quella di rivalorizzare Skriniar portandolo al rendimento della scorsa stagione. Obiettivo non semplice se il tecnico salentino non dovesse rivedere il modulo.