Steven Zhang e Nasser Al-Khelaïfi avevano un'accordo per il passaggio di Milan Skriniar, a gennaio, al Psg per 15 milioni di euro. Lo scrive pure Relevo, ma a bloccare il tutto è stata la dirigenza sportiva nerazzurra: senza un sostituto dello slovacco infatti, l'operazione non poteva andare in porto. I parigini hanno anche offerto il prestito semestrale di Danilo Pereira, nome che però non ha fatto breccia in Viale della Liberazione.