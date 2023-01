Intervenuto in conferenza stampa,si è focalizzato anche sul futuro di osservato pure dall'Inter in vista dell'estate. ", lo posso dire perchè lo so, la società capisce la sua professionalità e il suo rendimento, la mia convinzione è che si può trovare un accordo - la dichiarazione dello Special One -. Penso che sia più di qua che di là. Devono tutti e due arrivare a un accordo: la Roma perchè ha bisogno di Chris e perchè non vedo per Chris un posto più felice per lui per la sua capacità di giocare.