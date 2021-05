Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, parla dello scudetto vinto dai nerazzurri al Daily Mail: "L'Inter ha meritato lo scudetto e ci sono tanti top player, ma sono meno forti di quelli che avevo in squadra nell'anno Triplete. Christian Eriksen ha cambiato la squadra in meglio e sono contento per lui perché all'inizio ha faticato e come me veniva da un altro top club europeo. Ho festeggiato lo scudetto di quest'anno nella chat di Whatsapp in cui ci sono i miei ex compagni. Ci sentiamo sempre molto uniti, siamo tutti contenti della nostra ex squadra e ora speriamo che l'Inter vinca anche fuori dall'Italia".



MEGLIO DEPAY O WIJNALDUM? - "Comprerei sicuramente Depay perché non c'è un giocatore del genere in Italia, mentre per Wijnaldum l'Inter non ha problemi in rosa avendo Eriksen e Vidal. Depay non è molto ambito, ma è un top player che starebbe bene con Lautaro Martinez e Lukaku: sarebbe un ottimo acquisto perché è un free agent. Wijnaldum è un buon giocatore, Depay per me è un ottimo giocatore".