Sneijder sta con Vinicius: "Anche a me hanno rubato il Pallone d'Oro, nell'anno del Triplete dell'Inter"

Redazione CM

adesso



Wesley Sneijder, un nome che rimarrà sempre nel cuore degli interisti. Uno dei grandi protagonisti della stagione 2009/2010, anno in cui i nerazzurri hanno vinto campionato, Coppa Italia e Champions League (il Triplete) con Josè Mourinho in panchina, è tornato sul Pallone d'Oro, quest'anno soffiato all'ultimo da Rodri a Vinicius.



"Sì, mi hanno rubato il Pallone d'Oro nel 2010. Ma onestamente: sono felice che la gente ne parli ancora nel 2024, 14 anni dopo. La gente me lo dice: 'Wesley, quell'anno ti hanno derubato'. Immagina se avessi vinto il Pallone d'Oro e la gente avesse detto: 'Lo ha preso a qualcuno'. I premi individuali sono belli. Ma i successi con la squadra come sollevare il trofeo della Champions League sono stati per me più preziosi che ottenere il Pallone d'Oro", ha detto a margine della Coppa del Mondo di ESports di Riyadh il 10 olandese, tra l'altro passato anche dal Real Madrid nel corso della sua carriera.