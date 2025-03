Sogno e incubo: l'Inter del Triplete. Storia e segreti di un'impresa ancora unica in Italia

LA VERA RIVALE: LA ROMA

Si apre il girone di ritorno: a Bari arriva un 2-2 firmato subito da Pandev, poi ecco il secondo derby stagionale, quello che estromette idealmente il Milan dalla corsa allo Scudetto e che rende per la prima volta l'immagine di un'Inter "speciale", in grado di difendere il vantaggio di Milito in inferiorità numerica per via del rosso a Sneijder, di trovare il secondo gol con Pandev su punizione e di coronare un finale epico in 9 - rosso anche a Lucio - e con un rigore parato da Julio Cesar a Ronaldinho. Sembrerebbe l'inizio di una fuga in solitaria, ma nel frattempo risale la Roma di Claudio Ranieri, subentrato al dimissionario Spalletti dopo la seconda giornata di campionato. I giallorossi infilano risultati su risultati e approfittano di vari inciampi dei nerazzurri tra un turno di Champions e l'altro: dal 10 febbraio al 24 marzo gli uomini di Mourinho ottengono appena tre vittorie (3-0 con Cagliari e Livorno, 2-3 a Udine), mentre pareggiano 0-0 con Napoli, Sampdoria (la gara delle famose "manette" di Mourinho) e Genoa, 1-1 a Palermo e vengono sconfitti clamorosamente per 3-1 in casa del Catania, dove Muntari entra e prende due cartellini gialli in pochi secondi, compromettendo la gara.

Arriva il momento dello scontro diretto in casa della Roma, il 27 marzo: apre il guizzo di De Rossi, pareggia quello di Milito, poi Toni di testa mette fine alla partita e un punto interrogativo enorme alla leadership dell'Inter in campionato. Leadership che l'Inter, dopo un semplice 3-0 al Livorno, perde davvero il 10 aprile, uscendo con un punto dal Franchi di Firenze dove Keirrison e Kroldrup vengono raggiunti da Milito ed Eto'o. Il giorno dopo i giallorossi battono 2-1 l'Atalanta e sono in testa alla classifica a cinque giornate dalla fine.