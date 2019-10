Ole Gunnar Solskjaer rivendica le sue scelte; non ha rimpianti l'allenatore, neanche ora che la sua panchina è più che mai a rischio. Il Manchester United sembra essere pronto ad esonerarlo per affidare la squadra a Massimiliano Allegri. E se esonero deve essere, il tecnico norvegese ci tiene a farlo a testa alta e, in un'intervista a Sky Sport Uk prima del big match contro il Liverpool, torna sulle cessioni di Romelu Lukaku e Alexis Sanchez all'Inter: "Sono due giocatori forti ma abbiamo dovuto prendere delle decisioni e venderli è stata la mossa giusta per noi". Parole che stonano con l'attuale situazione dell'attacco dei Red Devils che in 8 partite è stato in grado di annotare solo 9 gol, uno dei peggiori reparti offensivi della Premier.