Un po' a sorpresa, la Juventus è pronta ad affondare per un giovanissimo difensore della Sampdoria. Il club bianconero ha praticamente chiuso la trattativa che porterà a Torino Erasmo Mulè, centrale classe 1999 nato ad Alcamo. La storia del giocatore è abbastanza curiosa: Mulè era stato scoperto dal Doria a gennaio, quando giocava nel Trapani, e i blucerchiati avevano chiuso subito per il suo cartellino. La dirigenza genovese però aveva preferito lasciarlo ancora sei mesi nella squadra siciliana, in modo che potesse concludere il campionato in Serie C facendo esperienza.



In estate Mulè è approdato a Genova ed è partito per il ritiro con la formazione di mister Di Francesco. Il suo destino però pareva ormai segnato: l'allenatore blucerchiato sembrava considerarlo non ancora pronto per la Serie A, e veniva dato per scontato un suo rientro al Trapani (neopromosso in Serie B).



All'improvviso però ecco la sorpresa, l'inserimento che non ti aspetti, quello nientemeno che della Juventus. I bianconeri hanno trovato l'intesa con la Sampdoria sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, per una cifra di circa 5 milioni di euro. Parecchi, se si considera che il Doria lo aveva pagato soltanto sei mesi fa poco tra i 500 e i 600mila euro. Mulè firmerà un quadriennale (in sostanza erediterà la durata del contratto attualmente sottoscritto con i blucerchiati, che lo avevano ingaggiato per quattro anni e mezzo) e quasi certamente andrà a rinforzare la formazione Under 23 dei bianconeri. Le visite mediche dovrebbero tenersi già oggi.