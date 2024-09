Sorteggio playoff Champions League femminile: il Psg per la Juve, Fiorentina-Wolfsburg, il Servette per la Roma

Getty Images

Sorteggio complicato per le italiane nel playoff di Champions League femminile.squadra tra le più complicate da affrontare fra le non teste di serie del Percorso Campioni. E' andata peggio a Juventus e Fiorentina: per le bianconere sfideranno il, semifinaliste lo scorso anno, mentre le viola, che hanno eliminato Brondby e Ajax nel primo turno, se la vedranno con ilLe vincenti degli scontri raggiungeranno Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea già qualificate alla fase a gironi. Questi tutti gli accoppiamenti in attesa del calendario che sarà stilato successivamente:

Percorso Campioni:St. Poltet (Aut)-ZNK Mura (Svn)Benfica (Por)-Hammarby (Sve)Osijek (Cro)-Twente (NED)Galatasaray (Tur)-Slavia Praga (Cze)Roma (Ita)-Servette (Sui)Anderlecht (Bel)-Valerenga (Nor)Vorskla Poltava (Ukr)-Celtic Glasgow (Sco)Percorso Piazzate:Sporting CP (Por)-Real Madrid (Spa)Juventus (Ita)-Paris Saint Germain (Fra)Paris FC (Fra)-Manchester City (Ing)Fiorentina (Ita)-Wolfsburg (Ger)Hacken (Sve)-Arsenal (Ing)