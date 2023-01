"Oggi meritava di vincere solo una squadra". Non ha dubbi Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, dopo il pareggio casalingo (1-1) con l'Empoli: "8 calci d’angolo contro 1, 21 tiri in porta, 69% di possesso palla: i numeri non lasciano spazio ad altre interpretazioni - le sue parole a Dazn -. Doveva vincere l'Udinese, c'è stata una sola squadra in campo".