Ha segnato il primo gol tra i professionisti nell'ultima gara di campionato contro l'Hellas Verona e, come riportato da Il Centro, Riccardo Sottil sta scalando le gerarchie con la maglia del Pescara di mister Pillon. Che, insieme al presidente Sebastiani, trema: il numero uno biancazzurro proverà a mediare con la FIGC per scongiurare la convocazione del calciatore - in prestito dalla Fiorentina - per il Mondiale Under-20, chiamata che impedirebbe al classe '99 di prendere parte ai play-off per la promozione in Serie A. Un caso analogo si è già verificato nel 2015, quando l'allora centrocampista abruzzere Bjarnason venne convocato dalla Nazionale islandese per una gara di qualificazione all'Europeo, impegno che gli fece saltare la finale play-off contro il Bologna, poi persa dal Pescara.