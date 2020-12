Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, sulla sua pagina Facebook, elogia il tecnico del Napoli Rino Gattuso:



"Voglio fare un appello a tutti i ragazzini che soffrono quando hanno qualcosa di strano e non si vedono belli allo specchio. La vita è bella e bisogna affrontarla senza nascondersi. I miei ragazzi hanno sofferto in questi giorni nel vedermi così. Ho sentito in giro dire che sono morto, che ho un mese di vita... State tranquilli che non muoio, sono vivo. Ho una malattia immune, si chiama miastenia, ringrazio i medici che mi curano. Sono dieci anni che ci soffro, è la terza volta che mi succede: questa volta mi ha preso forte. Passerà, l'occhio tornerà a posto. Non sono bello da vedere ma state tranquilli: passerà anche questo. Ho sofferto, vedo doppio da un occhio, è difficile anche stare in piedi. Solo un matto come me può stare in piedi con questo problema. Non mi piace avere momenti così, io voglio essere sempre sul pezzo. Devo accettarlo perché c'è di peggio nella vita”



Trovo davvero di grande significato queste parole di Gennaro Gattuso. Un esempio, soprattutto per i più giovani a non arrendersi mai davanti alle difficoltà della vita e a superarle anche attraverso lo sport.