Getty Images

Spagna, tegola Laporte: fuori con la Croazia, ecco chi gioca al suo posto

21 minuti fa



La Spagna dovrà fare a meno di Aymeric Laporte per la partita d’esordio all’Europeo contro la Croazia, prevista per sabato 15 giugno.

Il difensore dell’Al Nassr è alle prese con un lieve fastidio muscolare e non si è allenato con il resto della squadra. Laporte è rimasto quindi con i fisioterapisti per curare l’infortunio, che non è grave e che non dovrebbe impedire la sua partecipazione al torneo, ma lo costringerà a saltare la prima partita.

Di conseguenza, la coppia difensiva centrale della Spagna dovrebbe essere composta da Nacho e Le Normand per la sfida contro la Croazia.