La Juventus è arrivata a Ferrara, una città che, almeno calcisticamente, rievoca ricordi lontani. Così, ecco che i numeri migliori contro la squadra ferrarese non sono di Ronaldo o Del Piero, ma nemmeno di Platini. Quanto piuttosto, di Giampiero Boniperti, come si legge sul sito della Juventus: "Nessuno come lui, il capitano bianconero. Sono 10 le partite disputate a Ferrara da Giampiero Boniperti, in un arco temporale che va dal 1952 al 1960. Il bilancio è assolutamente favorevole: 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. La gara che si fa ricordare maggiormente per il suo apporto è quella del 1960-61, l'ultimo anno della splendida carriera di Boniperti. Il numero 8 della Signora firma la rete del momentaneo pareggio, prima della rete decisiva di Bruno Nicolé. Siamo alla terza giornata del campionato che porterà al dodicesimo scudetto e in Emilia la Juve conferma il suo ottimo inizio di torneo aggiudicandosi la terza gara consecutiva".