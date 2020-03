Thiago Cionek si traveste da eroe per un giorno. Il difensore della Spal, infatti, ha sventato una rapina in una tabaccheria a Ferrara, in pieno centro città. Il brasiliano, naturalizzato polacco, ha inseguito e poi placcato il malvivente che era fuggito con la refurtiva.



A raccontare l'episodio il sindaco di Ferrara Alan Fabbri sulla propria pagina Facebook: "Ieri sera (sabato, ndr) ho chiamato il nostro Thiago Cionek per congratularmi per l'eroico e generoso gesto di ieri in tabaccheria, dopo che un ragazzo aveva commesso una rapina all'interno della Tabaccheria Segnali di Fumo in centro storico. Dopo il furto, Cionek raggiungeva il ladro rincorrendolo in mezzo alla strada con coraggio e tempestività restituendo il maltolto al titolare e dimostrando di voler bene alla nostra comunità. Si è trattato di un gesto di grande generosità e altruismo che diventa davvero speciale in questo momento difficile. Intervenire davanti ad un furto e fermare un ladro senza timore, rincorrendolo in mezzo alla strada, significa essere attenti e presenti e voler bene alla città. Di questi tempi le attività, anche quelle aperte, che offrono un servizio a tutti noi, vivono giorni difficili e questi gesti ci aiutano a restare uniti. Grazie a nome di tutti noi, Thiago!".