L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici ha parlato a Sky Sport della gara contro l'Inter persa per 2-1



GRANDE GARA - "Giocare grandi partite, interpretarle come abbiamo fatto noi stasera e non portare a casa punti è un grande dispiacere. Io posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto una gara straordinaria".



ERRORE - "Abbiamo sbagliato nell'occasione di Icardi perchè abbiamo fatto un movimento in avanti che non dovevamo fare".



DOMINATO - "Secondo me la Spal ha fatto una performance sopra le righe, controbattendo sotto ogni punto di vista ad una squadra come l'Inter. C'è delusione, già il pari ci stava stretto. Uscire sconfitti dispiace".



LAZZARI - "Ha bisogno di campo, può fare anche il quarto e lo diventerà. Con me è migliorato molto nella fase difensiva, di sicuro ha bisogno di un interno che gli lasci campo perché ha qualità in sovrapposizione e in uno-contro-uno. Poi deve fare meglio in non possesso"