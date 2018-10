Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Sappiamo che partita andremo ad affrontare e che squadra avremo davanti per valore tecnico, fisico e blasone. Questa gara ci deve dare solamente certezze e farci crescere sotto il profilo della personalità, della condizione e di tutto quello che va migliorato. Cercheremo di mettere in campo le nostre qualità e di mettere l'Inter il più in difficoltà possibile. Cambi? Vediamo, i ragazzi che hanno giocato contro la Samp mi hanno soddisfatto, come lo avevano fatto altri contro il Sassuolo. Ho diverse scelte a disposizione perché la rosa si sta confermando all'altezza della situazione. Se firmerei per un pareggio? Fermare l'Inter sarebbe importante per l'ambiente e per la classifica. Noi entriamo sempre in campo per portare a casa i tre punti, ma sappiamo bene che affronteremo una squadra in salute ricca di giocatori di qualità".



SU INFORTUNI E FORMAZIONE - "Viviani e Kurtic sono ancora fermi ai box, con loro anche Simic, vittima di una distorsione alla caviglia. Djourou e Bonifazi sono a disposizione: dopo aver iniziato la settimana a parte si sono regolarmente allenati con il gruppo. Costa o Fares? Fares ha grande spinta in fase offensiva e con la Sampdoria ho visto che può adattarsi anche in altri ruoli. Detto ciò, cercherò sempre di schierarli entrambi nelle loro posizioni preferite".