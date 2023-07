"SPAL comunica di aver tesserato l’attaccante Luca Siligardi con un contratto fino al 30 giugno 2024. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Siligardi esordisce in Serie B con il Bari nella stagione 2008/2009, prima di giocare anche tra le fila di Piacenza e Triestina sempre in cadetteria. Nell’estate del 2010 fa il suo debutto in Serie A con la maglia del Bologna, mentre nella stagione seguente passa al Livorno dove milita per quattro stagioni collezionando 104 presenze e 33 reti con la maglia amaranto. Nel 2015 passa all’Hellas Verona con cui raccoglie 62 apparizioni e 7 gol in due anni prima di trasferirsi al Parma dove conquista la promozione in Serie A, disputando successivamente altre due stagioni in massima serie. Dopo le esperienze con Crotone e Reggiana, nel gennaio del 2022 veste la maglia della Feralpisalò, risultando uno dei protagonisti della storica promozione in Serie B dei gardesani con un bottino personale di 30 presenze e 7 reti nell’ultimo campionato di Serie C. Benvenuto in biancazzurro Luca!".