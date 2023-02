L'entusiasmo in casa Napoli è alle stelle. Lo si percepisce nell'ambiente, i tifosi sono al settimo cielo e non manca occasione per far sentire il loro calore alla squadra, alla società e anche a mister Spalletti. Qualche volta c'è bisogno di frenare questo affetto travolgente, come ha fatto stamattina il tecnico di Certaldo. All'uscita dal Centro Sportivo di Castel Volturno c'era una manciata di supporters azzurri ad attenderlo per i soliti autografi, uno in particolare (con tanto di mascherina di Osimhen) è stato richiamato proprio da Spalletti: "Sembri un bambino di due anni, un bambino ciuco. Devi stare calmo, ci sono tutti i bambini. Faccio l'autografo a tutti, basta che non vi buttate addosso".