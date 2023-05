Luciano Spalletti ha una memoria elefantina. Non gli scappa niente, non dimentica niente. Nemmeno quello che il presidente Aurelio De Laurentiis pensava e diceva dopo aver perso, insieme all’Inter, lo scudetto dell’anno scorso a vantaggio del MIlan. Cosa pensava e cosa diceva il presidente?, come gli chiedevano gli esaltati da tastiera che da mesi avevano confezionato l’hastagEcco perché l’allenatore campione d’Italia anche ieri ha detto: “Il discorso è definito, è un’idea che viene da lontano. Non è una situazione o uno screzio casuale”. Chiaro.Meno che mai, se “non sei tanto convinto di dare a Napoli tutto quello che merita”.Ecco il secondo punto, per nulla secondario: presidente e allenatore sanno già che, assai probabilmente, perderanno Osimhen, Kim e, forse, qualche altro calciatore, perché il progetto presidenziale si nutre della sostenibilità e non prevede fughe in avanti.tranne non voler pagare in termini finanziari ed economici quanto, per esempio, pagherà la Juventus.Un ragionamento tanto astruso da indurre al sospetto che i due sapessero da tempo come sarebbe andata a finire, anche con uno scudetto appuntato sul petto.