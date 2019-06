Il mercato della Spal è già entrato nel vivo, con la società di Ferrara impegnata su un doppio fronte. Il primo nodo da risolvere, e forse più importante, è quello legato al possibile addio di Leonardo Semplici, corteggiato da Genoa e Fiorentina. In entrambi i casi, però, il tecnico toscano non è molto più di un'alternativa, con Andreazzoli e Gattuso in pole position per le rispettive panchine. Ecco perché la Spal conta di convincere Semplici a restare un altro anno a Ferrara, dove non è la seconda scelta di nessuno. Anzi.



E per convincerlo della bontà del progetto, la società vorrebbe fargli un regalo già prima del raduno estivo; il nome forte del mercato, infatti, è quello di Ciccio Caputo, bomber dell'Empoli retrocesso in Serie B. L'attaccante si è reso protagonista di una stagione di altissimo livello con la maglia del club toscano e potrebbe comporre un tandem da oltre 30 gol stagionali con Andrea Petagna, certo della permanenza a Ferrara. Per convincere l'Empoli a cedere il suo bomber, che in ogni caso troverà sistemazione in Serie A, la Spal è pronta a mettere sul piatto il cartellino di capitan Antenucci, reduce da una stagione tutt'altro che convincente. Il giocatore non ha chiuso le porte ad un ritorno in Serie B, dove avrebbe certamente più spazio, ma resta da trovare l'accordo con l'Empoli che vuole un conguaglio oltre al cartellino di Antenucci. La valutazione di Caputo, infatti, sfiora i 10 milioni di euro. I lavori, però, sono in corso, con la Spal impegnata su più fronti per costruire una squadra da Europa. Con Semplici in panchina e Caputo in attacco...