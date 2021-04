Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, parla a Sky Sport dopo il ko contro la Lazio: "Siamo amareggiati, i due episodi che sono stati attenzionati dall'arbitro non erano da rigore, sia la mano di Acerbi che il rigore dato contro di noi. C'è stato un errore di valutazione del VAR, è un rigore che contestiamo anche se l'errore ci può stare. Errare è umano, basta non perseverare nei nostri confronti" .



SULLA PRESTAZIONE - "Positiva sì, ma c'è il rammarico di tornare a casa senza punti dopo una buona prestazione. C'è amarezza, soprattutto per una decisione errata. Ovviamente sbagliare è normale, può capitare. Dobbiamo fare un plauso a tutta la squadra, ci aspettando 9 finali. Le distanze dalla terzultima sono rimaste immutate".