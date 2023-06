: non può nulla: tre gol con due deviazioni determinanti sempre di Ampadu.: oggi fa fatica come braccetto di destra (8’ st Verde 5,5: qualche sprazzo ma null’altro): passa tutto da lui, nel bene e nel male. Due deviazioni nella propria porta che non meriterebbe per il cuore che getta sempre oltre ‘ostacolo, nel finale colpisce anche una traversa: in affanno, non chiude a dovere sul 2° gol e a centrocampo viene tagliato fuori nell’azione che porta Ngonge al 3° golSalva Ferrer 6: l’eroe di Udine di una anno fa prova a dare il proprio contributo da un suo lancio parte l’azione del rigore. (38’ st: la giusta verve nei primi 45, poi Montipò gli nega il gol con un grande intervento, il primo di una serata importante (19’ st: poco costrutto): non illumina ma c’è poco da illuminare (38’ st: si impantana nel centrocampo a 5, ma non è una novità. Nonostante la stanchezza va meglio nella ripresa.: c’è impegno ma null’altro: un corpo estraneo e vuoto almeno fino al 60’. Poi procura il gol ed anche dopo si da da fare: fa a sportellate col difensore di turno, ha sul piede il rigore che potrebbe riaprire le speranze.: non incide mai, la retrocessione è tutta sua. Senza gioco né idee col 3-5-2- Lancio lungo alla viva il parroco. Meglio quando torna al 4-3-3. Ma è una squadra spenta. Per non parlare di Wisniewski su Lazovic invece che su Djuric.