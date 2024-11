Spezia, non solo gli Esposito: gli Aquilotti volano protetti dal portiere Gori, nessuno come lui in Serie B

Getty Images for Lega Serie B

Loè una delle squadre più in forma della. Nel terzetto di testa, che vede il Pisa davanti al Sassuolo e ai liguri, la formazione di Luca D’Angelo sta dimostrando il proprio valore, spinta anche dai, soprattutto da, vicecapocannoniere del campionato a soltanto 19 anni e in prestito dall’Inter. Ma tra i protagonisti c’è sicuramente un altro elemento, anche lui in prestito da una grande: il portierearrivato in. In 9 partite ha tenuto la porta inviolata in 6 occasioni:Dopo essere esploso con la maglia del Pisa ed essere passato anche dal Como, adesso è protagonista nello Spezia che insegue la capolista. Arrivato a fine agosto e messo in campo subito, a partire dalla quinta giornata, complice anche il forfait di Sarr,: 6 gare a porte inviolata, così come Pigliacelli, Bleve e Radunović, che hanno disputato però 13 partite, a differenza delle 9 di Gori.Ma lo Spezia, fin qui imbattuto, subisce anche pochissimi gol:. Un binomio, quello con l’allenatore Luca D’Angelo, che lo fece affermare ai tempi di Pisa, quando insieme conquistarono la promozione in Serie B e sfiorarono i play-off per la Serie A nella stagione contraddistinta dal lockdown.