Spezia, Pio Esposito a CM: "I dirigenti dell'Inter mi scrivono per farmi i complimenti"

Avete presente l’esultanza di. La pipa in bocca ancora non l’ha mai messa, ma i suoi festeggiamenti sono ispirati ad altro: "dicendo che sto diventando sempre più muscoloso. Da lì ho deciso di festeggiare così i gol".. Occhio, non fatevi ingannare dal fatto che l'accento del sud è completamente sparito: "A casa parliamo solo in dialetto" svela Esposito junior facendosi una risata.

"Quest'estate avevo altre possibilità, ma fin dall'inizio avevo deciso di tornare allo Spezia perché qui ho trovato un mister che mi ha rivoluto fortemente e che mi aveva dato molta fiducia. Appena arrivato mi ha dato subito la possibilità di giocare la prima partita e ho fatto gol contro il Pisa; da quel momento ho giocato quasi sempre. Inoltre mi sono trovato molto bene anche con i compagni"."Una cifra in testa ce l'ho, ma non l'ho mai detta. E non voglio farlo per scaramanzia".

"Ci sono ex compagni con i quali ho giocato dai 10 ai 18 anni: Di Maggio (oggi al Perugia, ndr), Stankovic (Venezia), Owusu (Novara)... ancora oggi ci sentiamo spesso. E poi ogni tanto mi arriva qualche messaggio dai dirigenti per farmi i complimenti"."Per dieci anni ho vissuto più a Interello che a casa mia, è stato il posto dove sono cresciuto"."Edin Dzeko, per la sua semplicità nel fare cose complicatissime".

"Milan Skriniar, arrivava ovunque".