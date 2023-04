Il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Salernitana: "Per quello che è stato il mio percorso cerco sempre di far fare la partita alle mie squadre contro ogni avversario, voglio convinzione e idee. Ci sono momenti in cui possiamo imporre il nostro gioco e altri in cui si deve subire, perché ci sono anche gli altri. Posso contare su giocatori che sanno prendersi le loro responsabilità e questo mi fa ben sperare per il prosieguo del nostro campionato".