Thiago Motta, allenatore dello Spezia, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna contro l'Udinese: "Non posso essere soddisfatto, alla fine abbiamo perso, quanto fatto in questa partita non è stato sufficiente, dobbiamo pensare alla prossima".



Sulla tattica: "Possiamo giocare in tanti modi, nel calcio ognuno ha le sue idee, avevamo già provato il 4-3-3, senza Erlic avevamo solo due difensori centrali a disposizione e quindi abbiamo optato per il 4-3-3. Per quanto riguarda la partita abbiamo avuto dei momenti anche studiati, non abbiamo fatto le stesse cose rispetto a Cagliari e Lazio, in certi momenti abbiamo provato ad accelerare di più, ma non abbiamo finalizzato".