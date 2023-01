Lo Spezia ha annunciato l'acquisto di Tio Cipot, centrocampista sloveno classe 2003 preso dal Mura: "Nuovo acquisto in casa Spezia - si legge sul comunicato ufficiale - Il club di via Melara comunica di aver acquistato a titolo definitivo il centrocampista sloveno Tio Cipot, che ha sottoscritto un contratto fino al 2027 e indosserà la maglia numero 72. Classe 2003, Cipot approda in riva al Golfo dei Poeti dall’Ns Mura, squadra del massimo campionato sloveno che lo ha lanciato nel calcio dei grandi e con la quale il nuovo calciatore aquilotto ha collezionato ben 51 presenze, mettendo a referto anche 5 gol".



"Centrocampista di qualità e dotato di ottimi tempi di inserimento, Cipot è uno dei profili più importanti del calcio sloveno, tanto da indossare le maglie delle selezioni giovanili dall'Under 18 all'Under 21, con la quale ha messo a segno due reti in altrettante gare.



Dinamismo, qualità e fisicità per il presente e il futuro delle Aquile.



Benvenuto Tio!".