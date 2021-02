Ci sono partite che se non riesci a vincere non si possono perdere. Il ‘derby’ della Cisa rappresenta una di quelle (oltre a Benevento, Cagliari e Crotone: le prossime tre al Picco) e la doppietta di Gyasi ha evitato la mazzata, tremenda, soprattutto mentale, che si sarebbe abbattuta sui bianchi. Il punto arpionato in rimonta, non indossando sicuramente il miglior vestito stagionale, rappresenta così un altro mattone, importante, verso la conquista del proprio ‘scudetto’.



Dopo il 2-0 al Milan, lo Spezia sta attraversando una repentina involuzione? Se lo domandano in tanti, e se così fosse, sarebbe atletica, mentale o cosa? Perché altrimenti come spiegare l’aver ammirato contro i rossoneri una squadra concentratissima, andare ai 1000 all’ora e poi contro Fiorentina e Parma sfoderare due prestazioni in cui i ritmi sono stati decisamente più blandi? Oppure si tratta di una questione unicamente mentale, di stimoli? Il che sarebbe grave per una neopromossa che ha il futuro nelle proprie mani e che non può assolutamente permettersi il lusso di avere atteggiamenti da snob. I fatti dicono che il primo tempo indolente col Parma è stato sulla falsariga del 2° tempo di Firenze.



Vincenzo Italiano ed il suo staff hanno sicuramente tutti gli elementi per giudicare meglio di chiunque altro, analizzare e dunque intervenire, vivendo quotidianamente la vita di spogliatoio. Perché riprendere una gara come quella col Parma non sempre riesce: Udinese e Genoa ne sono la prova. E per esorcizzare questo momento verrebbe quasi da dire: per fortuna martedì c’è la Juventus allo Stadium…