Giornata da dentro o fuori per la Juve, di scena alle 21 a Lisbona contro lo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. La truppa di Allegri, priva dell'infortunato Kean, ripartirà dall'1-0 dell'andata firmato dal difensore centrale ex Frosinone Federico Gatti. Chi passerà il turno troverà in semifinale la vincente di Manchester United-Siviglia (questa sera la sfida di ritorno al Ramon Sanchez Pizjuan, si riparte dal 2-2 di Old Trafford). La finale è in calendario il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Sono solo due i precedenti della Juventus contro i Leoni di Lisbona, entrambi nell'edizione 2017-18 della Champions League: a Torino vittoria 2-1 dei bianconeri con le reti di Pjanic e Mandzukic e 1-1 a Lisbona con la firma di Higuain. Squalificato Ugarte, i diffidati della partita sono Danilo, Bremer, Ricardo Esgaio, Pedro Goncalves e Matheus Reis.



DOVE VEDERLA IN TV

Sporting-Juventus sarà visibile su DAZN, scaricando la app su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Il ritorno dei quarti di Europa League tra Sporting e Juventus sarà visibile pure su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).



PROBABILI FORMAZIONI

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Gonçalo Inacio; Esgaio, Pedro Gonçalves, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot, Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri