L’Inghilterra si prepara a riaccogliere Raheem Sterling. La punta del Chelsea, che aveva abbandonato il ritiro inglese al Mondiale per motivi familiari prima della sfida col Senegal, tornerà domani in Qatar dai suoi compagni. A comunicarlo è stata stamane la Federcalcio inglese. Difficilmente però l’esterno sarà impiegato da Southgate per il quarto di finale ai al cospetto della Francia programmato per sabato pomeriggio alle ore 20 italiane.



LA RICOSTRUZIONE - Punto fermo nelle prime due uscite dell’Inghilterra ai Mondiali (2 presenze nella fase a gironi e un gol all’esordio con l’Iran), Sterling aveva dovuto abbandonare bruscamente il Qatar a causa di un furto con scasso nella sua casa nel sud di Londra. Il tutto per sostenere la sua famiglia, rimasta gravemente colpita dall’accaduto. Smaltita la paura, l’ex Chelsea ha deciso di riaggregarsi ai compagni: domani, ha comunicato la FA, il classe 1994 tornerà a disposizione di Southgate per il quarto Francia-Inghilterra. Salvo colpi di scena Sterling vedrà il match dalla panchina, nella speranza di risultare poi decisivo nel corso della contesa.