Icardi che vola a Parigi, il Milan che ufficializza Rebic, André Silva che lascia Milano, le piccole che corrono ai ripari, le ultime ufficialità che si rincorrono, i protagonisti che traggono le loro conclusioni. Si è chiusa un'altra sessione di mercato estiva e per calciomercato.com si è chiusa alla grande.



Nel solo giorno del 2 settembre, infatti, il sito ha visto affacciarsi 1,6 milioni di utenti unici, con un totale di oltre 10 milioni di pagine viste e 3,3 milioni di visite. Risultato storico, da record per il sito sportivo più longevo d'Italia, che nel 2020 compirà 24 anni. Il 2 settembre c'è stato il picco, ma è stata una stagione interamente positiva per calciomercato.com.



A giugno 55 milioni di sessioni, dall'8 al 14 luglio 2,7 milioni di utenti unici, tra i siti sportivi più letti d'Italia, ad agosto 75 milioni di sessioni e 175 milioni di pagine. Inoltre, secondo il Dipartimento di Management dell’ Università Cà Foscari di Venezia, l'azienda rientra nel top 5% per performance finanziarie di oltre 60 mila imprese esaminate. Estate, ma non solo, perché calciomercato.com c'è tutto l'anno, anche a mercato chiuso: approfondimenti, video, podcast e tante, tantissime novità in arrivo. Il calciomercato si è chiuso, ma calciomercato.com resta aperto, per tutta la stagione.